Galatasaraylı Eren Derdiyok'a talip var
İddia İsviçre basınından geldi. Galatasaray'da forma giye Eren Derdiyok için İsviçre ekibi Basel2in harekere geçtiği öğrenildi.
İsviçre gazetelerinden Blick'in haberine göre; Basel, eski oyuncusu Eren'in transferi için sarı-kırmızılı yönetim ile temasa geçti. Haberde, İsviçre ekibinin, golcü futbolcuyu kadrosunda görmek istemesi halinde önemli bir bonservis bedeli ödemesi gerektiğine yer verildi.
SABAH
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