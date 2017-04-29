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Galatasaraylı Eren Derdiyok'a talip var

Galatasaraylı Eren Derdiyok'a talip var.16965
  • Giriş : 29.04.2017 / 09:08:00

Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok'a İsviçre'den talip var.

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İddia İsviçre basınından geldi. Galatasaray'da forma giye Eren Derdiyok için İsviçre ekibi Basel2in harekere geçtiği öğrenildi.

İsviçre gazetelerinden Blick'in haberine göre; Basel, eski oyuncusu Eren'in transferi için sarı-kırmızılı yönetim ile temasa geçti. Haberde, İsviçre ekibinin, golcü futbolcuyu kadrosunda görmek istemesi halinde önemli bir bonservis bedeli ödemesi gerektiğine yer verildi.

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