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Galatasaraylı Eren'e İsviçre'den talip çıktı

Galatasaraylı Eren'e İsviçre'den talip çıktı.16965
  • Giriş : 01.05.2018 / 09:14:00

Galatasaraylı oyuncu Eren Derdiyok'a İsviçre'den talip çıktı.

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Galatasaray'da oynadığı futbolla göz dolduran Eren Derdiyok'a, kendi liginde uzun zamandır şampiyonluğu yakalamayan Basel talip çıktı.

Adım adım gol krallığına koşan Bafetimbi Gomis'in arkasında kulübeye mahkum kalan Eren Derdiyok'a transfer teklifi var. İsviçre basını, ligde 8 sezon soma şampiyon olamayan Basel'in yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı. Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon Eııro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan 29 yaşındaki Eren, Galatasaray formasıyla 66 maçta 16 gol bulabildi.

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