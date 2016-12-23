Facebook Twitter Rss

Galatasaraylı futbolcu: İntihar edecektim

Galatasaraylı futbolcu: İntihar edecektim.17626
  • Giriş : 23.12.2016 / 10:15:00

Galatasaray'ın eski futbolcusunun itirafı futbol dünyasını salladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Emmanuel Eboue, FİFA'dan aldığı ceza nedeniyle çok zor günler geçirdiğini anlattı.

Sunderland'e transfer olduktan sonra FİFA tarafından verilen ceza ile çok kötü günler geçiren başarılı futbolcu intihara kalkıştığını belirtti.

2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Emmanuel Eboue, sarı kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra Premier Lig ekiplerinden Sunderland'e transfer oldu. Eski menajeri Sebastien Boisseau'nun bu transferdeki usulsüzlükler sebebiyle yaptığı itirazı haklı bulan FIFA, Fildişi Sahilili futbolcuya 1 milyon sterlin civarında ceza vermiş ve Eboue'nin ödemeyi yapmaması sebebiyle cezaya 1 yıl futboldan men maddesini eklemişti.

22 gün süren Sunderland macerasını ve sonrasında yaşadıklarını İngiliz gazetesi The Telegraph'a verdiği röportajda anlatan 33 yaşındaki futbolcu "Yataktan çıkmak istemediğim birçok gün oldu. Bir gün kendimi öldürmek istedim. Ailem beni güçlü tuttu ve onların sayesinde zor günleri anlattım. Eğer yalnız olsaydım korkarım ki intihar edebilirdim. Yatağımdan çıkmadığım zamanlarda 1-2 gün boyunca aynı odada yalnızdım. Kapıyı kilitledim ve sadece düşündüm. Çoğu zaman İncil okuyordum ve kendime soruyordum 'Emmanuel, niye kendine bunu yapıyorsun? Bu ailen için iyi değil' diyerek kariyerinin en dip noktasında olduğunu söyledi.

 

Yıldırım Demirören: Türkiye'yi bölemezler

Gökhan Töre İngiliz takımından gönderiliyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray'da Ryan Donk geri çağırılabilir

Galatasaray'da Ryan Donk geri çağırılabilir

Galatasaray'da Ryan Donk'un geri çağrılması gündeme geldi.

Gökhan Töre İngiliz takımından gönderiliyor

Gökhan Töre İngiliz takımından gönderiliyor

Gökhan Töre ile ilgili İngiliz basınında çarpıcı bir iddia yer aldı.

 

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye çelme!

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye çelme!

Başakşehir 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci'nin transferini bitirdi.

PFDK futbol takımlarına ceza yağdırdı

PFDK futbol takımlarına ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, futbol takımlarına ceza yağdırdı.

 

Fikret Orman: Gomez inşallah döner!

Fikret Orman: Gomez inşallah döner!

Fikret Orman katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Tuzlaspor'u 2-1'le geçti

Galatasaray, Tuzlaspor'u 2-1'le geçti

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya