Facebook Twitter Rss

Galatasaraylı Gomis FİFA'nın sitesinde!

Galatasaraylı Gomis FİFA'nın sitesinde!.22224
  • Giriş : 09.03.2018 / 15:55:00

Galatasaraylı Gomis, FiFA'nın resmi internet sitesinde yer aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Galatasaray'da forma giyen golcü oyuncu Bafetimbi Gomis, FİFA'nın resmi internet sitesinde  yayınlanan haftalık raporda yer aldı.

Yıldız futbolcunun performansından övgüyle bahseden övgüyle bahseden FIFA, Gomis'in son 4 maçta 9 gol attığını ön plana çıkararak şu ifadelere yer verdi:

"Gomis, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu Mario Jardel'in elinden aldı.

23 maçta 24 gol atan Fransız, Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olabilmek içinse 5 gol daha atmak zorunda. Söz konusu rekorun sahibi 2010/11 sezonunda 28 kez fileleri sarsan Fenerbahçeli Alex De Souza."

FANATİK

Sezen Aksu, menajerinin cenazesine katılmadı

Murat Başoğlu davasından karar çıktı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray Başkanı: Her türlü acıya hazırız

Galatasaray Başkanı: Her türlü acıya hazırız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup İngiltere yolcusu

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup İngiltere yolcusu

Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyor.

 

Volkan Demirel'den flaş Aykut Kocaman itirafı

Volkan Demirel'den flaş Aykut Kocaman itirafı

Volkan Demirel, teknik adam Aykut Kocaman ile ilgili açıklama yaptı.

Fikret Orman, takım oyuncularına moral verdi

Fikret Orman, takım oyuncularına moral verdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takım oyuncularına moral verdi.

 

Fikret Orman'dan antremana ani baskın

Fikret Orman'dan antremana ani baskın

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, antramana baskın yaptı.

Başakşehir'de Arda Turan için karar verilecek

Başakşehir'de Arda Turan için karar verilecek

Medipol Başakşehir'de Arda Turan için bugün karar verilecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya