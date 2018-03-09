Galatasaraylı Gomis FİFA'nın sitesinde!
Galatasaray'da forma giyen golcü oyuncu Bafetimbi Gomis, FİFA'nın resmi internet sitesinde yayınlanan haftalık raporda yer aldı.
Yıldız futbolcunun performansından övgüyle bahseden övgüyle bahseden FIFA, Gomis'in son 4 maçta 9 gol attığını ön plana çıkararak şu ifadelere yer verdi:
"Gomis, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu Mario Jardel'in elinden aldı.
23 maçta 24 gol atan Fransız, Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olabilmek içinse 5 gol daha atmak zorunda. Söz konusu rekorun sahibi 2010/11 sezonunda 28 kez fileleri sarsan Fenerbahçeli Alex De Souza."
FANATİK
DİĞER HABERLER
Galatasaray Başkanı: Her türlü acıya hazırız
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup İngiltere yolcusu
Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyor.
Volkan Demirel'den flaş Aykut Kocaman itirafı
Volkan Demirel, teknik adam Aykut Kocaman ile ilgili açıklama yaptı.
Fikret Orman, takım oyuncularına moral verdi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takım oyuncularına moral verdi.
Başakşehir'de Arda Turan için karar verilecek
Medipol Başakşehir'de Arda Turan için bugün karar verilecek.