Galatasaraylı Hakan Balta formasına kavuştu
Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Hakan Balta'ya gün doğdu. Teknik adam Igor Tudor yönetiminde forma şansı bulamayan Hakan Balta formasına geri kavuşuyor.
Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle antrenmanlara yeniden başlayan ve kampa dahil edilen Hakan Balta, Antalya kampındaki performansı ile de hocasından tam not aldı.
Özellikle sol bek transferinde sonuç bekleyen Terim, antrenmanlarda Hakan Balta ve Latovlevici'yi bu bölgede deneyerek rekabet yarattı.
İlk yarıda lisansı çıkarılmadığı için resmi maça çıkamayan Hakan Balta, ikinci yarı geniş kadroda kendisine yer bulacak. Deneyimli futbolcunun fiziksel durumuna göre ilk 11'de de değerlendirilebileceği belirtildi. Fatih Terim, Antalya kampında Hakan Balta ile yakından ilgilenerek, ona ihtiyacı olduğunu söyledi ve kendisine olan güvenini ortaya koydu.
2007-2008 sezonunda Manisaspor'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcunun Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.
NTVSPOR
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