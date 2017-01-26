Facebook Twitter Rss

Galatasaraylı kaleci Muslera bırakıyor mu?

Galatasaraylı kaleci Muslera bırakıyor mu?.14098
  • Giriş : 26.01.2017 / 09:15:00

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera'nın bırakacağı iddia edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Galatasaray'da hareketlilik yaşanıyor. Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca'nın açıklaması sonrası çıkan dedikodularla ilgili Galatasaraylı yöneticilerden yanıt geldi.

Galatasaray Kulübü, Muslera ve menajeri Fonseca ile yeni sözleşme adına görüşme halinde.

Sarı kırmızılılar, 2018 yılında kontratı sona erecek olan Muslera'nın sözleşmesini 5 yıla tamamlamak istiyor.

SABAH

Karlov suikastinde flaş gelişme

Lukas Podolski müjdeyi verdi: Kalıyorum

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Savcılık 2000 futbolcuyu inceleyecek

Savcılık 2000 futbolcuyu inceleyecek

FETÖ soruşturması kapsamında devam eden operasyonlar futbol camiasına da sıçrıyor.

Caner'den Asena'ya: Akıl sağlığından yoksun

Caner'den Asena'ya: Akıl sağlığından yoksun

Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

 

Fenerbahçe'den Kayseri'ye sert tepki!

Fenerbahçe'den Kayseri'ye sert tepki!

Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi zehir zemberek bir açıklama yaptı.

Ünal Aysal'dan başkanlık için açıklama

Ünal Aysal'dan başkanlık için açıklama

Ünal Aysal, yeniden başkan olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

 

Galatasaray Odeabank İsrail ekibini farka boğdu!

Galatasaray Odeabank İsrail ekibini farka boğdu!

THY Avrupa Ligi 19. hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank İsrail ekibi Maccabi Fox'u ağırladı.

Fenerbahçe Rusya deplasmanında galip: 81-86

Fenerbahçe Rusya deplasmanında galip: 81-86

Euroleague'in 19. hafta maçında Rus ekibi UNICS Kazan deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Rusya'dan galib


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya