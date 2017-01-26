Galatasaraylı kaleci Muslera bırakıyor mu?
Galatasaray'da hareketlilik yaşanıyor. Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca'nın açıklaması sonrası çıkan dedikodularla ilgili Galatasaraylı yöneticilerden yanıt geldi.
Galatasaray Kulübü, Muslera ve menajeri Fonseca ile yeni sözleşme adına görüşme halinde.
Sarı kırmızılılar, 2018 yılında kontratı sona erecek olan Muslera'nın sözleşmesini 5 yıla tamamlamak istiyor.
SABAH
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