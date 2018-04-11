Galatasaraylı Muslera takımdan ayrılacak mı?
Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Muslera'nın takımdan ayrılacağı, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'a transfer olacağı iddia edildi.
Arjantin ve Peru basınında yer alan haberlerinde Boca Juniors’un Perulu kaleci Pedro Gallese ve Muslera’yı düşündüğü ifade edildi.
Peru Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Gallese ile de görüşüldüğü, aynı zamanda Galatasaray’lı Muslera’nın da planlar dahilinde olduğu aktarıldı.
Bazı Arjantinli gazetecilere göre ise Boca’nın Muslera’yı ciddi biçimde takip ettiği, transfer konusunda ön planda tuttuklarına da yer verildi.
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