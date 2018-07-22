Galatasaraylı Muslera'ya İtalya'dan dev talip!
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'ya İtalya'dan büyük bir teklif geldi. Genç file bekçisinin Roma ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
ALİSSON'u Liverpool'a 75 milyon euro'ya satan Roma, Kopenhag'ın kalecisi Robin Olsen'i istiyor.
Kopenhag'daki pazarlıklar tüm hızıyla sürerken, İtalyan basını, Fernando Muslera'nın da gündemde olduğunu iddia etti.
İtalyan basını, Roma'nın Muslera için Galatasaray'a 22 milyon euro'luk bir teklif yapabileceğini yazdı
FANATİK
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