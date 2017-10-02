Galatasaraylı oyuncu AIDS'e yakalandı!
Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Emmanuel Eboue ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı. Ünlü futbolcunun AIDS'e yakalandığı sağlık kontrolleri sırasında tespit edildi.
Oyuncunun menajeri olan Tekin Birinci, sosyal medya hesabı üzerinden "Maalesef Eboue'nin sağlık sorunu gerçek ama hemen felaket tellallığı yapılmasın.
Kan değerlerinde olumsuzluklar görüldüğü için bu gece İngiltere'ye uçacak, gerekli tetkikler orada yapıldıktan sonra sağlıklı bilgi edinebileceğiz" dedi.
AIDS'e yakalandığı menajeri tarafından doğrulanan Eboue'nin durumu spor dünyasını şoke etti.
Galatasaray formasıyla 101 maça çıkan Eboue, 5 gol ve 12 asiste imza atmıştı.
FANATİK
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