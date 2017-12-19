Galatasaraylı oyuncudan Tudor mesajı
Galatasaray'da kötü gidişattan sorumlu tutularak görevden alınan teknik direktör Igor Tudor ile ilgili Gomis veda mesajı paylaştı.
Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Instagram hesabından, Hırvat çalıştırıcı ile olan bir fotoğrafını paylaşan golcü oyuncu şu ifadeleri kullandı:
Her şey için teşekkür ederim. Benim uyum sağlamama yardım ettin. Bana bir çok iyi öğüt verdin ve futbolumu geliştirmem için bana destek oldun. Senin için güzel bir gelecek diliyorum. Seninle çalışmak onurdu. Hepimizin bir başlangıcı ve sonu var sadece Galatasaray'ın hikayesi asla bitmeyecek.
ŞAMPİY10
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