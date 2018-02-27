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Galatasaraylı oyuncunun yeni adresi belli oldu

Galatasaraylı oyuncunun yeni adresi belli oldu.18354
  • Giriş : 27.02.2018 / 08:38:00

Galatasaraylı oyuncu Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu.

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Sarı-kırmızılı ekibin Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Nagatomo'nun yeni adresinin belli olduğu öğrenildi.   

Watford ve West Ham'ın yeni sezonda Nagatomo'nun bonservisini almak için İnter ile masaya oturduğu ifade edildi. Bu sezon Galatasaray ile 5 maça çıkan Nagatomo, son maçlardaki etkili oyunu ile alkış almıştı. Cimbom, İtalyanlardan, Nagatomo'nun satın alma opsiyonunu alamamıştı.

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