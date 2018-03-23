Galatasaraylı Rodriues'e resmi teklif geldi!
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da oynadığı futbolla göz dolduran Rodrigues'e resmi teklif geldi.
Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Garry Rodrigues'in adı bir süredir Premier Lig kulüpleriyle anılıyordu.
West Ham kulübünün Garry Rodrigues için 12 milyon euroluk (58.7 milyon lira) teklif yaptığı öğrenildi.
FANATİK
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