Facebook Twitter Rss

Galatasaraylı Rodriues'e resmi teklif geldi!

Galatasaraylı Rodriues'e resmi teklif geldi!.24815
  • Giriş : 23.03.2018 / 09:50:00

Galatasaray'da forma giyen Rodrigues ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da oynadığı futbolla göz dolduran Rodrigues'e resmi teklif geldi.

Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Garry Rodrigues'in adı bir süredir Premier Lig kulüpleriyle anılıyordu.

West Ham kulübünün Garry Rodrigues için 12 milyon euroluk (58.7 milyon lira) teklif yaptığı öğrenildi.

FANATİK

Erdoğan: Afrin'e vali atanacak

Sendikalara FETÖ baskını

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un sloganına tepki

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un sloganına tepki

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un sloganına tepki geldi.

Fatih Terim'den uyarı geldi: Soğumayın

Fatih Terim'den uyarı geldi: Soğumayın

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim oyuncularını sert bir dille uyardı.

 

Galatasaray Başkanı: Tudor bize dava açtı

Galatasaray Başkanı: Tudor bize dava açtı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Tudor ile ilgili açıklamada bulundu.

Fenerbahçeli oyuncudan Beşiktaş'a gözdağı

Fenerbahçeli oyuncudan Beşiktaş'a gözdağı

Fenerbahçeli oyuncu Vincent Janssen, Beşiktaş'a gözdağı verdi.

 

Beşiktaş'tan Talisca'ya: Gideceksen git

Beşiktaş'tan Talisca'ya: Gideceksen git

Beşiktaş kulübünden golcü oyuncu Anderson Talisca'ya tepki geldi.

Fikret Orman açıkladı! Caner'e ceza geliyor

Fikret Orman açıkladı! Caner'e ceza geliyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Caner Erkin ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya