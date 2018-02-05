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Galatasaraylı taraftarlardan Arda'ya küfür

Galatasaraylı taraftarlardan Arda'ya küfür.13157
  • Giriş : 05.02.2018 / 08:31:00

Arda Turan'la karşılaşan Galatasaraylı taraftarlar küfür yağdırdı.

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İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, yıllarca formasını giydiği Galatasaray'ın taraftarları tarafından protesto edildi.

Galatasaraylı taraftarlar, Atiker Konyaspor deplasmanından dönen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a İstanbul Atatürk Havalimanı'nda küfürlerle tepki gösterdi.i.

Sivasspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na giden Galatasaraylı taraftarlar, Konya deplasmanından dönen Başakşehir takımı ile karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a tepki gösterdi. Arda'nın tepkilere gülerek karşılık vermesi dikkat çekt.

Bir grup Galatasaray taraftarı, Sivasspor'a 2-1 mağlup olan takımlarına moral verme amacıyla Atatürk Havalimanına gitti. 

Sarı-Kırmızılı taraftarlar havalimanında Konya'dan dönen Başakşehir kafilesiyle karşılaştı.

Taraftarlar, Başakşehir kafilesiyle karşılaşınca Arda Turan aleyhine uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Arda'nın tepkilere gülerek karşılık vermesi dikkat çekti.

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