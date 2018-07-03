Galatasaraylı Tolga Ciğerci kayıplara karıştı
Galatasaray'da forma giyen ve ağrıları olması nedeniyle antremanlara çıkmayan deneyimli futbolcu Tolga Ciğerci kayıplara karıştı.
Sezon açıldığı günden bu yana, ayak parmağında ağrıları olduğu gerekçesiyle idmanlara çıkmadığı öne sürülen Tolga Ciğerci ortalıkta görünmüyor. 26 yaşındaki futbolcu, teknik ekibin gözünden düşmüş durumda ve satış listesine konuldu. Yıllık 2 milyon Euro garanti ücreti olan Tolga’ya talip çıkması durumunda gönderilmesi planlanıyor.
FANATİK
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