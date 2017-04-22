Facebook Twitter Rss

Galatasaraylı Wesley Sneijder 2 kilo verdi!

Galatasaraylı Wesley Sneijder 2 kilo verdi!.20061
  • Giriş : 22.04.2017 / 15:21:00

Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder 2 kilo birden verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder Fenerbahçe mücadelesine büyük bir hırsla hazıranıyor. Sneijder, derbi öncesi 2 kilo verdi.

Adanaspor ve Başakşehir maçlarında yedek soyunan Sneijder, F.Bahçe derbisinde Galatasaray'ın en önemli kozu olacak. Teknik Direktör Tudor'un kilolu bulduğu Hollandalı yıldız, referandum nedeniyle lige verilen arada kendisine sıkı bir diyet programı uygulayıp iki kilo eridi. Önce Sportif Direktör Cenk Ergün'le toplantı yapan Sneijder ardından yardımcı antrenör Ayhan Akman'a derbide ilk 11'de olmak istediğini söyledi. Son olarak teknik direktör Tudor'la görüşüp formayı istedi.

LENS'İ ANLATTI

F.Bahçe kalecisi Volkan'ı daha önce 3 kez uzaktan avlayan Sneijder, iki haftadır tesislerde özel şut çalışması yaptı. Hollandalı yıldız, milli takımdan arkadaşı Lens'i, karşılıklı oynayacak Carole'e uzun uzun anlattı.

26 MAÇ

2 GOL

13 ASİST

İKİ STOPER KİM OLACAK?

4-2-3-1 dizilişine dönecek Tudor, Sneijder'in sağında Yasin, solunda Bruma, ileri uçta Podolski, sağ bekte Sabri, sol bekte Carole, ön liberoda Selçuk, yanında De Jong'u oynatacak. Tek soru işareti, iki stoperin kim olacağı... Son idmanda Ahmet Çalık as takımda oynadı. Semih-Chedjou- Hakan son forma için kapışıyor.

FLORYA'DA NEŞELİ GÜNLER

Fenerbahçe derbisi öncesinde barbekü partisiyle morallenen Galatasaray dünü de ayak tenisi oynayarak geçirdi. Tudor, oyuncuların derbi stresini azaltırken, fiziksel ağırlıklı çalışma yerine ayak tenisi oynanması takımı pozitif biçimde etkiledi. Bu akşam tesislerde son çalışmasını yapacak olan sarı-kırmızılılarda, derbi 11'i belirlenecek ve sarı-kırmızılılar Florya'da kampa girecek.

SABAH

Erdoğan, Külünk'ün cenazesine katıldı

CHP'den Adalet Bakanı'na yanıt!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Medipol Başakşehirli futbolcular çileden çıktı!

Medipol Başakşehirli futbolcular çileden çıktı!

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu başta olmak üzere futbolcular çileden çıktı.

Lyon maçı sonrası Talisca'nın peşine düştüler

Lyon maçı sonrası Talisca'nın peşine düştüler

Kulüpler, Olympique Lyon maçı sonrası Talisca'nın peşine düştüler.

 

İşte Ahmet Çakar'ın derbideki favorisi

İşte Ahmet Çakar'ın derbideki favorisi

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki favorisini açıkladı.

Dursun Özbek: Balotelli ile ilgilenmiyoruz

Dursun Özbek: Balotelli ile ilgilenmiyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir televizyon kalanında son zamanlardaki iddialarla ilgili açıkla

 

Gökhan Gönül penaltı kullanmak istemedi

Gökhan Gönül penaltı kullanmak istemedi

Gökhan Gönül, maçın son evresinde penaltı kullanmak istemedi.

Talisca'dan açıklama: Penaltılar piyango gibi

Talisca'dan açıklama: Penaltılar piyango gibi

Beşiktaş-Lyon maçı sonrası Talisca'dan ilk değerlendirme geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya