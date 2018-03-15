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Galatasaraylı yıldızlar: O maçı kazanacağız

Galatasaraylı yıldızlar: O maçı kazanacağız.15429
  • Giriş : 15.03.2018 / 10:12:00

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Rodrigues, Belhanda, Feghouli ve Gomis, derbi mücadeleyi kazanacaklarını söyledi.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi yıldız futbolculardan da iddialı açıklamalar geliyor.

Galatasaray 19 yıldır kazanamadığı Kadıköy deplasmanına bir kez daha "O sene bu sene" sloganıyla gidiyor. Özellikle Ülker Stadı'nda ilk maçlarına çıkacak Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Maicon Roque ve Fernando Reges gibi isimler hem heyecanlı hem hırslı. Hepsi Fenerbahçe'yi dış sahada yeneceklerinden emin.

FARK 9 PUANA ÇIKACAK

Aslan'ın Kadıköy'e daha önce çıkmamış yıldızları şöyle konuştu: Bizler dünyanın dört bir yanında, çok zor atmosferlerde, kritik derbilerde forma giydik. Kadıköy veya başka bir yer fark etmez. Biz her maça 3 puan almak için çıkıyoruz, Fenerbahçe deplasmanına da aynı hedefle gidiyoruz. 6 puanlık avantajımızı, 9'a çıkarmak istiyoruz. Odaklandığımız tek şey şampiyonluk.

GOMİS'İN GÖLGESİ YETER

Aslan'ın forveti Bafetimbi Gomis bu sezon ligde 25 kez ağları sarstı. Fenerbahçe'de ise Fernandao'nun 5, Soldado'nun 3 golü bulunuyor. Fransız golcü, iki takımın hücumcuları kıyaslandığında Fernandao- Soldado ikilisini yanına yaklaştırmıyor. Derbi öncesi G.Saray'da Eren Derdiyok, F.Bahçe'de ise Janssen sakat.

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