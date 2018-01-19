Galatasaraylılar, Arda Turan'ı defterden sildi
İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'a Galatasaraylı taraftarlardan büyük tepki geldi.
Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir'e imza atan Arda Turan için Bucaspor maçında pankart hazırladı: Abisi Emre, kankası Acun. Sen bizim için artık yoksun koçum.
Başakşehir'e transfer olduktan sonra Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Arda Turan için yeni bir pankart yapıldı. Galatasaraylı bir grup taraftar, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı vurgusuyla altyapıdan yetişen oyuncularına sitem etti.
Hazırlanan pankartta, "Abisi Emre, kankası Acun. Sen bizim için artık yoksun koçum" ifadeleri yer aldı.
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