Galatasaraylılar Özbek'i istifaya davet etti
Galatasaray'ın bu sezon aldığı sonuçlar taraftarları kızdırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Başkan Özbek'i istifaya davet etti.
Galatasaray Futbol Takımı'nın aldığı kötü sonuçlardan sonra sosyal medyada organize olan bir grup taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek sarı-kırmızılı kulübün yönetimini protesto etti.
Meşaleler yakan ve Dursun Özbek aleyhinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Özbek'i istifaya davet etti. Tesis duvarına sprey boyayla "Yönetim istifa" yazan taraftarlar, bir süre protestosunu sürdürdükten sonra dağıldı.
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