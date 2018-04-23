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Gamze Özçelik: Kapanmam gerekiyor

Gamze Özçelik: Kapanmam gerekiyor.19607
  • Giriş : 23.04.2018 / 11:42:00

Ekranların aranan isimlerinden Gamze Özçelik'in açıklamaları gündeme damga vurdu.

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Büyüyen Beşik

Sevilen oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik, inancı gereği uzun zamandır namaz kıldığını ve artık kapanması gerektiğini belirtti.

Dünyadaki ülkeler arasında en çok Türkiye'nin, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Özçelik; Amerika'nın Kudüs kararı sonrası Kudüs'e yaptığı ziyarete de değindi... Kurucusu olduğu dernekle tüm dünyaya yardım götüren ünlü oyuncu Gamze Özçelik: Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah’ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim.

- Özellikle birkaç senedir sizin bir dönüşüm içinde olduğunuzu görüyorum... Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

Herkes kendi bakış açısıyla görüp yorumlayabilir. İnsan, içindeki hakikati bazen duyamayabiliyor ya da üstünü başka şeylerle örtebiliyor. Her zaman kırılgan, sahtelikten hoşlanmayan, gerçeği arayan bir yapım vardı. Allah inancı kalbime konmuştu çok şükür. Ama sadece ne şekilde inanmam ve uygulamam gerektiğine bu kadar hakim değildim. 'Gerçek ne? Hayat sadece yaşayalım, çalışalım ve ölelim değildir herhalde' diye sorgulamaya, Allah'a dua etmeye başladım; 'Nasıl olmam gerekiyorsa öyle oldurt, ne yapmam gerekiyorsa bana yol göster' diye. Teslimiyet arttıkça Allah insanın önüne çıkarıyor zaten. Hakikat yoluna giriyorsan, buna uyum sağlamak zorundasın ve sabırlı olman gerekiyor. Allah da beni bu derneğe yönlendirdi. Büyük bir samimiyetle, çıkarsızca ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışıyoruz. Bunu da sadece manevi bir tatminle, tamamen gönüllü biçimde insanlara yardım etmek için yapıyoruz. Kendimi bu dünyaya ait hissediyorum. Çok mutluyum.

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