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Garanti Bankası da promosyon için imzaladı

Garanti Bankası da promosyon için imzaladı.8281
  • Giriş : 03.02.2017 / 11:39:00

Garanti Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzaladı.

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Emeklilerin dört gözle beklediği promosyon için imzalar atılmaya devam ediyor. Ziraat Bankası ve İş Bankası'nın ardından Garanti Bankası da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzaladığını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, promosyon ödenmesi için özel bankalarla yaptığı görüşmeler sonucunda üçüncüyü anlaşmayı, 440 bin emekli müşterisine hizmet veren Garanti Bankası ile imzaladı.

İmzalanan protokol ile yaklaşık 11,5 milyon emekliye aylıkları karşılığında toplamda 6 milyar liraya yakın bir tutar ödenecek.

Promosyon ödemelerine en geç mart ayında başlanacak ve ödemelere nisan ve mayıs aylarında da devam edilecek.

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