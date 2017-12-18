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Garnizon komutanlığına kazılı tünel bulundu

Garnizon komutanlığına kazılı tünel bulundu.27674
  • Giriş : 18.12.2017 / 17:55:00
  • Güncelleme : 18.12.2017 / 17:53:38

Mardin Kızıltepe'de Garnizon komutanlığına kazılı tünel bulundu.

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Sepet Beşik

Mardin Kızıltepe'de yuvalanan teröristlerin garnizon komutanlığan açtığı tünel bulundu. Güvenlik ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Bu yıl 11 Nisan'da Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü'ne 33 metre tünel kazılarak saldırıda bulunulmuştu. 1 ton patlayıcınun kullanıldığı saldırıda biri polis ikisi sivil 3 kişi şehit olmuştu.  9 Eylül 2016'da da Diyarbakır’da 8’inci Ana Jet Üssü’ne saldırı düzenlemek amacıyla tünel kazıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen polis, üsse 50 metre mesafedeki bir evde kazı çalışması yapıldığını tespit etmişti. Operasyonda, kazı çalışması yaparken gözaltına alınan şahıs, define aradığını ileri sürmüştü.

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