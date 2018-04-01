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Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na sert eleştiri

Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na sert eleştiri.16884
  • Giriş : 01.04.2018 / 15:13:00

Serie A'da haftanın maçında Juventus, Milan'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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Serie A'da 30. hafta mücadelesinde lider Juventus, Milan'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadelenin 8. dakikasında Paulo Dybala'nın golüyle 1-0 öne geçti. Milan bu gole, 20 dakika sonra cevap verdi. Leonardo Bonucci, eski takımının 10 maçlık gol yememe serisine son verirken bu golün hazırlayıcısı Hakan Çalhanoğlu oldu. Juventus, son 10 dakikada Juan Cuadrado ve Sami Khedira ile iki gol daha bularak maçı 3-1 kazanmayı başardı. Milan'da teknik direktör Gennaro Gattuso'nun hedefinde olanlardan biri de Hakan Çalhanoğlu'ydu.

"POPOSUNU KALDIRSAYDI GOLÜ YEMEZDİK"

Maçın ardından Hakan Çalhanoğlu'nu eleştiren Gattuso, "Hakan Çalhanoğlu'na bir noktada kızgınım çünkü topu kaybedince arkadaşlarıyla tartışmaya başlıyor. Bunu görmek istemiyorum. Yere bakıyor ve takım arkadaşlarına bağırıyor. Eğer poposunu kaldırıp topu kazanmak için geri koşsaydı, ikinci golü yemeyecektik" ifadelerini kullandı.

"REKABET EDEMEDİK"

Genel olarak iyi performans sergilemediklerini de dile getiren Gattuso, "Kaliteli oyuncularımız var ama fiziksel olarak Juventus ile rekabet edemedik. Bu maçta farkı yaratan bu oldu. Geliştirecek çok şeyimiz var" yorumunu yaptı.

Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 80. dakikada yerini Patrick Cutrone'ye bıraktı. Juventus puanını 78 yaptı ve Napoli ile puan farkını 4'e çıkardı. Milan ise 50 puanda kaldı.

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