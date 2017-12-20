Gaybubet evine operasyon: 50'si yakalandı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın gaybubet evlerine yönelik Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında örgütün farklı illerinin imamı olduğu belirlenen 50 şüpheli gözaltına alındı.
Örgüt militanlarının saklandığı gaybubet evlerinde yakalanan şüphelilerin ev ve üstlerinde arama yapıldı. Şüpheliler emniyete götürüldü. İşlemleri ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.
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