Gaybubet evine operasyon!
15 Temmuz'da ülkeyi kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Malatya'da gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan 17 kişi tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şubelerinin koordinesinde Malatya'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması ve Gaybubet evlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında eski savcının da bulunduğu 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4 kadın küçük yaşta bebeklerinin olması nedeniyle adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı. 17 şüpheli ise tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi. Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise sorguları devam ediyor.
TRT
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