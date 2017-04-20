Gayrimenkul sektörü hız kesmiyor
Yabancı ve gurbetçi vatandaşlara yönelik teşviklerin yanında tapu harcındaki indirim gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi. Tüketiciler de sektör de 2017’yi verimli geçirecek” dedi.
Agency Gayrimenkul’ün kurucu ortaklarından Gül Gül, gayrimenkul sektörünün fotoğrafını çekti.
2016’da gayrimenkul sektöründe inişler ve çıkışlar yaşandığını hatırlatan Gül Gül, “Global ekonomideki tedirginlik, referandum süreci ve belirsizlikler gayrimenkul sektörünü de soru işaretleriyle karşı karşıya getirdi. Ancak 2016’nın son çeyreğinden itibaren hükümetin attığı adımlar gayrimenkul sektörüne rahat nefes aldırdı” dedi.
‘Tüketici fırsatları iyi değerlendirdi’
Hükümetin teşviklerine tüketicinin de olumlu yanıt verdiğini dile getiren Gül Gül, “Yabancı yatırımcılara yönelik atılan adımlar önemli bir potansiyeli de Türkiye’ye yöneltti. Bilindiği gibi ülkemize 1 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yapan yabancı yatırımcı vatandaşlık hakkı kazanıyor. Bunun yanında gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik de KDV indirimi uygulanıyor. Bu olumlu hamlelere tapu harcı indirimi eklendi. Düşledikleri eve bir adım daha yaklaşan tüketicilerin de fırsatları iyi değerlendirdiğini düşünüyorum” dedi.
‘Ekonomi için kilit rol oynuyor’
Sektörün 2017 yılını olumlu geçireceğine inandığını belirten Gül Gül, “Gayrimenkul sektörünün ekonomi açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ekonominin en önemli dişlilerinden biri olan gayrimenkul sektörünün 2017’yi çok iyi bir şekilde geçireceğini ve Türkiye ekonomisine can suyu olmaya devam edeceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.
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