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Gazeteci Cem Küçük'ün evine silahlı saldırı!

Gazeteci Cem Küçük'ün evine silahlı saldırı!.15070
  • Giriş : 20.02.2017 / 23:17:00

Gazeteci Cem Küçük, Güngören'de bulunan evine silahlı saldırı düzenlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Gazeteci Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngörendeki eve nereden ve kim tarafından ateş edildiği anlaşılamayan 4 kurşun isabet etti.

Saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Küçük, "Güngören’de bana ait olan ama kardeşimin ikamet ettiği ev 1 saat önce kurşunlandı. Pompalı silahla ateş edilmiş. Terörle mücadele ekipleri olay yeri incelemesi yapıyor. Camlar patlamış ve evin salonunda kurşun izleri var" ifadelerini kullandı.

Güngören Akıncılar Mahallesi'nde bulunan Gazeteci Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu eve saat 19.00 sıralarında, nereden ve kim tarafından ateş edildiği anlaşılamayan 4 kurşun isabet etti. Cem Küçük'ün yengesi ve iki yeğenin evde bulunduğu sırada gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri de evde delil incelemesi yapıyor.

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