Gazeteci Cem Küçük'ün evine silahlı saldırı!
Gazeteci Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngörendeki eve nereden ve kim tarafından ateş edildiği anlaşılamayan 4 kurşun isabet etti.
Saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Küçük, "Güngören’de bana ait olan ama kardeşimin ikamet ettiği ev 1 saat önce kurşunlandı. Pompalı silahla ateş edilmiş. Terörle mücadele ekipleri olay yeri incelemesi yapıyor. Camlar patlamış ve evin salonunda kurşun izleri var" ifadelerini kullandı.
Güngören Akıncılar Mahallesi'nde bulunan Gazeteci Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu eve saat 19.00 sıralarında, nereden ve kim tarafından ateş edildiği anlaşılamayan 4 kurşun isabet etti. Cem Küçük'ün yengesi ve iki yeğenin evde bulunduğu sırada gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri de evde delil incelemesi yapıyor.
DİĞER HABERLER
Recep İvedik 5'ten izlenme rekoru!
Şahan Gökbakar'ın son filmi Recep İvedik 5, tüm zamanların izlenme rekorlarını kırdı.
Sevilen dizi Poyraz Karayel final mi yapacak?
Ekranların sevilen dizilerinden olan Poyraz Karayel için dizinin senaristi Ethem Özışık'tan 'final'
Yılın en medyatik ismi Acun Ilıcalı oldu
2016 yılında sanat ve eğlence dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu.
TFMD Yılın Basın Fotoğrafları heyecanı başlıyor
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği "TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2017" yarışma başvur
Rock FM satıldı, Rıza Esendemir işsiz kaldı
Rock FM, araştırmalar sonucunda dinlenme oranı yeterli bulunmayınca satıldı.
O duruşma saat 9'u 5 geçe
Akit TV'nin yargılandığı davada mahkeme heyeti duruşmayı manidar bir saate verdi.