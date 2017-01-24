Uğur Mumcu ölümünün 24'üncü yılında anıldı
24 yıl önce Ankara'da otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu mezarı başında anıldı. Mumcu, için ilk tören bombalı suikaste uğradığı sokakta yapıldı.
Uğur Mumcu suikasti geçen onca yıla rağmen halen aydınlatılmadı.
Burada düzenlenen törene Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, çocukları Özge ve Özgür Mumcu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li bazı milletvekilleri de hazır bulundu.
Kılıçdaroğlu, tören öncesi Mumcu'nun evinde eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile kısa bir süre görüştü.
Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce Faili Meçhuller Anıtı'na sonrasında da Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.
Uğur Mumcu'nun hayatını kaybettiği yerde saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, şarkılar da seslendirildi.
Uğur Mumcu için Eskişehir'de de anma töreni düzenlendi.
Otomobilinin bulunduğu anıtın önünde yapılan anmaya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Gaye Usluer ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende bir konuşma yapan Yılmaz Büyükerşen, Uğur Mumcu'nun, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde haftada 2 gün derslere girdiğini anımsatarak, "Ankara'da tanıştığım sevgili Uğur Mumcu'dan, onun gibi gazetecilerin yetişmesi için Eskişehir'de öğrencilere ders vermesini istedim. O da kabul etti. Haftada 2 gün gelir ve derse girerdi. Ölümüne kadar bu böyle devam etti. Üniversitenin misafirhanesinde dertleşirdik. Bu cinayetin failleri bulunamadı. Fakat bir gün genç gazeteciler arasından bu cinayeti çözecekler çıkacaktır. Onun gibi araştırmacı, olayların üzerine korkmadan giden gazeteciler yetişecektir. Buna inanıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.
Katılımcılar, törenin ardından Uğur Mumcu'nun camekan içinde otomobilinin bulunduğu anıtın önüne karanfil bırakarak, güvercin uçurdu.
1942 yılında Kırşehir’de dünyaya gelen Uğur Mumcu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.
Yeni Ortam gazetesi, Anka ajansında görev yapan Uğur Mumcu, daha sonra Cumhuriyet gazetesine geçti.
Cumhuriyet’te uzun yıllar görev alan Mumcu, “Gözlem” başlıklı köşesinde yazılar kaleme aldı.
Ses getiren haber dosyalarına imza atan Uğur Mumcu; “Yunus Nadi”, “Gazeteciler Cemiyeti”, “Sedat Simavi” ödüllerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü.
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