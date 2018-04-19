Gazi koşusu, erken seçim nedeniyle iptal
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı erken seçim tarihi kararı sonrası ertelenen üniversite sınavının ardından yine bu tarihte yapılacak Gazi Koşusu'nun da ertelendiği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da erken seçim olacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun da ertelenmesi kesinleşti.
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda her yıl düzenlenen büyük yarış geçen yıl 25 Haziran tarihinde yapılmıştı. Türkiye Jokey Kulübü'nün yeni tarihi kısa sürede açıklaması bekleniyor.
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