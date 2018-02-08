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Gazi Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu

Gazi Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu.14171
  • Giriş : 08.02.2018 / 10:22:00
  • Güncelleme : 08.02.2018 / 12:23:06

FETÖ soruşturması kapsamında Gazi Ünversitesi'ne operasyon düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Gazi Üniversitesi eski çalışanlarına operasyon düzenlendi.

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 zanlıdan 11'i yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 17 Gazi Üniversitesi personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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