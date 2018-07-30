Gazi Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Gazi Üniversitesi'ne düzenlenen operasyonda çıkarılan KHK'larla görevden ihraç edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.
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