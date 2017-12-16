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Gaziantep'den FETÖ'den 6 kişi tutuklandı

Gaziantep'den FETÖ'den 6 kişi tutuklandı.14171
  • Giriş : 16.12.2017 / 08:11:00

FETÖ soruşturması kapsamında Gaziantep'te operasyonlar düzenlendi.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik polisin başarılı operasyonları devam ediyor. Gaziantep'te örgütle bağlantısı tespit edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine kondu.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ’ye bağlı derneklerde görevli ve örgütle iltisakı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6’sı sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 11’i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 1 kişi de serbest bırakıldı.

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