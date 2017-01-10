Gaziantep Emniyeti önünde çatışma
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çok sayıda silah sesi duyuldu. Vatandaşlar kaçışırken, polislerin çatışmasının sürdüğü öğrenildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.23 sıralarında peş peşe silah sesleri gelince bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep'te 2 teröristin Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişiminde bulunduğu öğrenildi. Teröristlerden biri çıkan çatışmada olay yerinde öldürüldü. İkinci teröristin ise otoparka kaçtığı, Özel Harekat Timleri tarafından operasyon düzenlendiği bildiriliyor.
KAPIDAN İÇERİ GİRMEYE ÇATIŞTILAR
hurriyet.com.tr'in elde ettiği bilgilere göre teröristlerin Emniyet Müdürlüğü'nün arka kapısında, park yerinin girişindeki kapıdan içeriye girmek istediği belirtildi. Kapıdaki nöbetçi polis girmelerine engel olunca teröristlerden birinin silahını çıkarıp ateş ettiği öğrenildi. Bu sırada bir polis ile kapının yakınında bulunan bir çocuk da yaralandı. Silah sesleri üzerine terör ekipleri hemen müdahale etti ve teröristlerden biri öldürüldü.
GÖRGÜ TANIKLARI NE DEDİ?
Görgü tanıkları bir polisin yaralı olduğunu, yerde yatan bir kişinin de ölen terörist olduğunun sanıldığını söyledi. İçeriye girmeye çalışan bir teröristin öldürüldüğü iddiası da var.
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