Facebook Twitter Rss

Gaziantep Emniyeti önünde çatışma

Gaziantep Emniyeti önünde çatışma.11638
  • Giriş : 10.01.2017 / 17:55:00
  • Güncelleme : 10.01.2017 / 17:54:06

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar yaşanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çok sayıda silah sesi duyuldu. Vatandaşlar kaçışırken, polislerin çatışmasının sürdüğü öğrenildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.23 sıralarında peş peşe silah sesleri gelince bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep'te 2 teröristin Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişiminde bulunduğu öğrenildi. Teröristlerden biri çıkan çatışmada olay yerinde öldürüldü. İkinci teröristin ise otoparka kaçtığı, Özel Harekat Timleri tarafından operasyon düzenlendiği bildiriliyor.

KAPIDAN İÇERİ GİRMEYE ÇATIŞTILAR

hurriyet.com.tr'in elde ettiği bilgilere göre teröristlerin Emniyet Müdürlüğü'nün arka kapısında, park yerinin girişindeki kapıdan içeriye girmek istediği belirtildi. Kapıdaki nöbetçi polis girmelerine engel olunca teröristlerden birinin silahını çıkarıp ateş ettiği öğrenildi. Bu sırada bir polis ile kapının yakınında bulunan bir çocuk da yaralandı. Silah sesleri üzerine terör ekipleri hemen müdahale etti ve teröristlerden biri öldürüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI NE DEDİ?

Görgü tanıkları bir polisin yaralı olduğunu, yerde yatan bir kişinin de ölen terörist olduğunun sanıldığını söyledi. İçeriye girmeye çalışan bir teröristin öldürüldüğü iddiası da var. 

Fenerbahçeli Van Persie ülkesine döndü!

Suriye konusunda Barack Obama'yı suçladı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan ile Kılıçdaroğlu çay içti

Başbakan ile Kılıçdaroğlu çay içti

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sohbet etti.

'Woo George' hakkında flaş karar!

'Woo George' hakkında flaş karar!

Reina katliamı öncesinde sosyal medya üzerinden şüpheli paylaşımlar yapan 'Woo George' isimli kullan

 

İzmir'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil

İzmir'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil

İzmirliler güne kar ile uyandı. Şehir merkezinde etkili olan yağış etkisini artıracak.

Manisa'nın Soma ilçesinde FETÖ operasyonu!

Manisa'nın Soma ilçesinde FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında Manisa Soma'da operasyon düzenlendi.

 

İDO ve BUDO seferleri iptal

İDO ve BUDO seferleri iptal

Kötü hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Dikkat! KPSS tercih sonuçları açıklandı!

Dikkat! KPSS tercih sonuçları açıklandı!

ÖSYM yaptığı açıklamayla KPSS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya