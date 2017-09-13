Gaziantep'te canlı bomba alarmı!
Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi. Gaziantep'te yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlenen canlı bombanın Suriye'de silah, patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi aldığı öğrenildi.
HÜRRİYET
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