Gaziantep'te deprem! AFAD'dan açıklama!
Gaziantep'in Araban ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
AFAD deprem Dairesi Başkanlığı’nın, merkez üssünü Araban İlçesi olarak belirlediği 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 11.39’da meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre hasar oluşmadı.
TRT
DİĞER HABERLER
TBMM'den Mesut Yılmaz ve ailesine mesaj
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mesut Yılmaz ile ilgili mesaj yayınladı.
İzmirlilere kötü haber geldi! Zam yapılacak
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden vatandaşa kötü haber geldi.
Dilmen: Erdoğan parkasız Deniz Gezmiş!
Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri olay yarattı.
Gaziantep'den FETÖ'den 6 kişi tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında Gaziantep'te operasyonlar düzenlendi.
Malatya'da FETÖ operasyonu: 45 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında Malatya'da operasyon düzenlendi.
Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti!
İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti.