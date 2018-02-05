Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı var
Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 13. kilometresinde plakası henüz belirlenemeyen bir tıra, Zeynal Dikici yönetimindeki 63 HL 071 plakalı otomobilin çarpması sonucu 1 kişinin can verdiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Yaşanan kaza sonrası otomobil sürücüsü Zeynal Dikici ile otomobilde bulunan Güller Kaz, Zeynep Dikici, Rachida Dikici ve Hasan Ali Dikici yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Dikici, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
TRT
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