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Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı.10551
  • Giriş : 16.09.2017 / 12:41:00

Gaziantep'in Nizip ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Kent merkezine giden Bekir İnal yönetimindeki 27 BH 520 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mahmut Birlik yönetimindeki kamyona çarptı.

Sürücüler ile hafif ticari araçtaki Murat Çakır, kaza yerinde hayatını  kaybetti.

Kazada yaralanan kamyon şoförünün eşi Emine Birlik, 112 Acil Servis  ekibince hastaneye kaldırıldı.

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