Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Kent merkezine giden Bekir İnal yönetimindeki 27 BH 520 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mahmut Birlik yönetimindeki kamyona çarptı.
Sürücüler ile hafif ticari araçtaki Murat Çakır, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan kamyon şoförünün eşi Emine Birlik, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
TRT
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