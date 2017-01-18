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Gaziantep'te hareketli akşam: Rehin alındılar

Gaziantep'te hareketli akşam: Rehin alındılar.16507
  • Giriş : 18.01.2017 / 20:20:00

Gaziantep'te 35 yaşındaki bir işçi, komşularını silahla rehin aldı.

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Gaziantep polisi akşam saatlerinde rehine haberinin gelmesi üzerine harekete geçti. Kuyumcu atölyesinde çalışan bir vatandaş, silahla komşularını rehin aldı.

Hürriyet'te yayınlanan habere göre Beyazlar Mahallesi’nde oturan kuyumcu tamircisi Şahin D., saat 17.30 sıralarında 44 numaralı sokaktaki 4 katlı binanın zemininde bulunan evinin girişindeki garaja, karşıda oturan ve isimleri henüz belirsiz 2 komşusunu çağırdı. Şahin D., garajın kepenklerini indirip aralarında daha önceye dayalı husumet bulunduğu belirtilen 2 komşusunu bilinmeyen nedenle tabancayla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sokakta güvenlik önlemi alan polis, Şahin D.’yi ikna etmeye çalışırken, sağlık görevlileri de hazır bekletiliyor.

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