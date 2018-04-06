Gaziantep'te patlama: Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'te hurdalıkta meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.
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