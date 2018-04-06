Facebook Twitter Rss

Gaziantep'te patlama: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama: Ölü ve yaralılar var.17070
  • Giriş : 06.04.2018 / 11:07:00

Gaziantep'te hurdalıkta meydana gelen patlama korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Gaziantep'te hurdalıkta meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.

ABD Başkanı, Katar Emiri ile görüşecek!

Kenan Evren'den Fenerbahçe'ye 100 milyon TL

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kaynanalar dizisinin Tijen'i hayatını kaybetti

Kaynanalar dizisinin Tijen'i hayatını kaybetti

Kaynanalar dizisinin Tijen'i usta sanatçı Sevda Aydan hayatını kaybetti.

Eski TRT çalışanlarına operasyon

Eski TRT çalışanlarına operasyon

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da operasyonlar düzenlendi.

 

Sağlık Bakanlığı'ndan menenjit açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan menenjit açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan menenjit ile ilgili kritik açıklama geldi.

4 bin FETÖ'cü hakim ihraç edildi

4 bin FETÖ'cü hakim ihraç edildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'den ihraç edilenlere ilişkin açıklama yaptı.

 

OHAL uzatılacak mı? Açıklandı

OHAL uzatılacak mı? Açıklandı

AK Parti hükümetinden OHAL ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Kayseri'de 4 ByLock'çu gözaltına alındı

Kayseri'de 4 ByLock'çu gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya