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Gaziantep'te polise silahlı saldırı yapıldı

Gaziantep'te polise silahlı saldırı yapıldı.13836
  • Giriş : 04.02.2017 / 17:32:00

Gaziantep'te 'dur' ikazına uymayan zanlı, polise silahlı saldırı düzenledi.

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Türkiye'nin dört bir yanında polis ve askerlere yapılan saldırılara bir yenisi eklendi. Antep'te polisin 'dur' ikazına uymayan şahıs, polis aracına uzun namlulu silahla ateş açtı. Kaçan zanlının evine operasyon düzenlendi.

Merkez Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine Mehmet Ali Ş'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ikazına uymayan zanlı, uzun namlulu silahla polise ateş ettikten sonra otomobiliyle kaçtı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, ekiplerin araştırması sonucu zanlının kullandığı araç plakasının sahte olduğunu, mermilerin ise zırh delici özelliği bulunduğu belirlendi.

Polis, aynı mahallede yaşadığı tespit edilen zanlının evine operasyon düzenledi.

Özel harekat ekipleri ve zırhlı araç desteğiyle mahalleyi çevreleyen ekipler, kapısını koçbaşıyla kırdıkları zanlının evinde arama yaptı.

Evde bulunan 2'si kadın 3 kişiyi gözaltına alan ekiplerin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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