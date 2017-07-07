Gaziantep'te sebebi belli olmayan patlama
Gaziantep'te vatandaşlar büyük bir patlama sesi duydu.
Patlamanın 5 katlı bir binanın en alt katında meydana geldiği öğrenildi. Güvenlik gerekçesiyle bina hemen boşaltıldı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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