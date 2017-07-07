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Gaziantep'te sebebi belli olmayan patlama

Gaziantep'te sebebi belli olmayan patlama.28002
  • Giriş : 07.07.2017 / 23:28:00

Gaziantep'te bulunan bir binada sebebi belli olmayan bir patlama meydana geldiği öğrenildi.

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Gaziantep'te vatandaşlar büyük bir patlama sesi duydu.

Patlamanın 5 katlı bir binanın en alt katında meydana geldiği öğrenildi. Güvenlik gerekçesiyle bina hemen boşaltıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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