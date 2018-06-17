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Gaziantep'teki özel hastanede yangın çıktı!

Gaziantep'teki özel hastanede yangın çıktı!.17285
  • Giriş : 17.06.2018 / 11:33:00

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında 2 hastanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Şehitkamil ilçesinde çıkan yangında 2 hastanın dumandna etkilenerek hayatını kaybettiği açıklandı. Olaylar ilgili soruşturmaya hemen başlandı.

Şehitkamil ilçesindeki özel bir hastanesinin bodrum katındaki enerji depolama odasında, aşırı ısınmadan dolayı sabaha karşı yangın çıktı.

Binada oluşan yoğun duman nedeniyle genel yoğun bakım ünitesindeki 25 ve farklı servislerde tedavi gören 10 hasta ile yenidoğan ünitesindeki 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli AFAD ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Tahliye sırasında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 hasta yaşamını yitirdi. Tahliye edilen hastalar ile personel, 112 Acil Servis ekiplerince başka hastanelere nakledildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da Özel NCR Hastanesinde çıkan yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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