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Gaziosmanpaşa'da yangın! Ekipler bölgede

Gaziosmanpaşa'da yangın! Ekipler bölgede.10551
  • Giriş : 02.04.2018 / 15:07:00

Gaziosmanpaşa'da bir tekstil fabrikasında büyük bir yangın çıktı.

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Büyüyen Beşik

Gaziosmanpaşa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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