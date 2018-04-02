Gaziosmanpaşa'da yangın! Ekipler bölgede
Gaziosmanpaşa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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