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Gece gündüz demeden çalışmalar devam ediyor

Gece gündüz demeden çalışmalar devam ediyor.18540
  • Giriş : 11.01.2017 / 14:25:00

Seydişehir'i etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi Kuğulu ve Çal tepesi su terfi merkezlerinde bulunan su pompalarının çalışamamasına neden oldu.

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İlçe  geneline su pompalayan su terfi merkezlerinde yaşanan elektrik kesintisi nedeni ile pompalarda meydana gelen kesintilerin sona ermesi için girişimlerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın yaptığı görüşmeler ve girişimler sonuç verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'le yaptığı telefon görüşmelerinin ardından 700 KW ve 200 KW'lık jeneratörler Seydişehir'e gönderildi.

Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle evlere su verilemediği kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;" Bakan Yardımcımız Harun Tüfekci ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek Beyle yaptığım görüşmelerde evlerde suların kesik olduğunu ve vatandaşların mağdur olduğu kendilerine ilettim. Bakan Yardımcımız Karayolları Bölge Müdürlüğünü arayarak Konya -Seydişehir karayolunu açılması için araç tahsis etti. Tahsis edilen araçlar ve emniyet müdürlüğüne ait ekiplerin eskortluğu eşliğinde gece saat 04.00 'de  ilçeye geldi" dedi.

Gece saat 04.00 'da gelen jeneratörlerin çok ivedi bir şekilde Kuğulu ve Çal tepesine kurulduğunu belirten Başkan Tutal;" 700 kw 'lık olan jeneratörümüz Kuğulu, 200 kw'lık olan jeneratörümüz  Çaltepesi'nde bulunan su pompalarımıza Belediyemiz ve  Koski ekipleri tarafından yerleştirildi. Sabah 08. 00 saatlerinde ilçemizde bazı mahallerde musluklardan sular akmaya başladı. Bazı bölgemizde depolarımızın dolması bekleniyor. İlçemizde yaşanan su sıkıntısın giderilmesi noktasında bizlere desteklerini esirmeyen Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcımız Harun Tüfekci'ye , Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek'e ve bizlerle birlikte tek yürek olup fedakarca çalışan tüm görevlilere teşekkür ederim" dedi.

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