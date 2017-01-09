Gece yarısı CHP liderine suikast uyarısı
Son dönem CHP liderine yönelik artan tehditlere yenisi eklendi. Suikast ihbarını alan Başbakan Binali Yıldırım, gece yarısı telefona sarılarak Kılıçdaroğlu'nu aradı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü DEAŞ'in yaptığı korkunç plan gelen ihbar ile ortaya çıktı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, DAEŞ’in suikast planını yazdı.
Liderlere zırhlı araç verilmesi ihtiyacını doğuran suikast hazırlığının DAEŞ’i izleyen birimlerin elde ettiği bir istihbaratla ilgili olduğunu yazan Abdülkadir Selvi: İstihbarat birimlerimiz DAEŞ’in Türkiye’deki protokole yönelik olarak bir suikast hazırlığı içinde olduğunu tespit ediyor. DAEŞ; ikiz araçlarla konvoylara yönelik suikast çalışması yapıyor. Dikkat çekmeden konvoya yanaşabilmesi için olsa gerek suikast için Türkiye’de makam aracı olarak kullanılan araçların ikizi seçiliyor. Konvoy hareket halindeyken bomba yüklü ikiz araç yaklaşıyor, makam aracının yanına gelince kendini patlatıyor. Dehşetli bir plan.
Başbakan Binali Yıldırım, Ortaköy’de yaşanan katliamdan kısa bir süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarlarının arttığı yönünde bilgi vermişti. İhbarlar üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na zırhlı araç tahsis edilmişti.
HÜRRİYET
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