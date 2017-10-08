Gecikmeye izin yok! FETÖ davaları bu yıl bitecek
15 Temmuz'da FETÖ'nün gerçekleştirdiği kanlı darbe girişiminin ardından yaralarını hızla saran Türkiye'de mahkemeye çıkacak FETÖ'cülerin davaları en kısa sürede bitirilecek.
Türkiye genelinde yürütülen darbe soruşturmaları yaklaşık 10 ayda tamamlandı. Hain kalkışmaya yönelik Türkiye geneli toplamda bin 500’e yakın dava açıldı. Mahkemeler tarafından hızla sürdürülen davaların bu adli yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor. FETÖ’cü darbe girişiminin en önemli isimlerinin yargılandığı birçok duruşmalarda, sanıkların çelişkili ve gerçeğe aykırı savunmaları dikkat çekiyor. Ancak ardı ardına sonuçlanan davalarda hainler hak ettiği cezayı alıyor. Darbe davalarının en önemlilerinden biri olan “Cumhurbaşkanına suikast girişimi” davası geçtiğimiz hafta sonuçlandı. 47 sanığın yargılandığı davada, 34 sanık 4’er kez müebbet, 3 kişiye müebbet hapis, 3 firari şüphelinin dosyasının ayrılmasına ve 1 kişiye de beraat kararı çıktı. Ankara’da ise ilk sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın kaçırılmasına ilişkin dava oldu. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12’şer yıl hapis, 5 sanığı müebbet ve 10’ar yıl hapis, eski albay ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Muhsin Kutsi Barış’a 12 yıl hapis ile 2 ere verilen beraat verildi. EDOK Komutanı emekli Orgeneral Kamil Başoğlu’nun kaçırılmasına ilişkin önceki gün 3’ü firari 12 sanığın yargılandığı davada bir sanık ağırlaştırılmış müebbet, 4 sanık müebbet, iki sanık 9 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Davada tutuksuz yargılanan 2 er beraat ederken, firari 3 sanığın dosyası ayrıldı. Bu ay içerisinde birçok davada da hüküm verilecek.
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