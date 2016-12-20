Geçiş ücretini Tayyip Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşına kadar Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretinin 15 Türk Lirası olduğunu açıkladı.
Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrasya tünelinden geçişlerin yılbaşına kadar 15 TL olacağını ve toplanan gelirin Aile ve Sosyal politikalar bünyesinde, şehitlerin aileleri için açılan hesaba aktarılacağını duyurdu.
İşte Erdoğan'ın tünel ücretiyle ilgili konuşmasından satırbaşları:
"Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri gelmesi halinde, bölgesi ve dünyaya etkisini biz gündeme getirmesek de ortadadır. Türk milletini yeniden ya istiklal ya ölüm noktasına getirenler, yaptıkları yanlışı çok yakında anlayacak. Zulüm payidar olmaz. Halep'ten mazlumları çıkarıyoruz. 2 milyon 700 bin var. Varsın 3 milyon olsun. Elbet bu karanlık gecelerin sabahı vardır. Biz terör örgütlerinin üzerine giderken kalkınma hamlelerini unutmuyoruz.
19 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Sadece 14 senede. Ama 70 yılda 6 bin kilometre yapılmıştı. Otobüs ücretine uçakla seyahat yapar hale geldik. Hastanelerimiz çoğalıyor. Mersin'de ilk şehir hastanesini açıyoruz. Vatandaşlarımız artık sedyeler üzerinde dolaşmayacak.
30 büyükşehrin hepsinde de bu dev şehir hastanelerimiz de yapılacak. Eğitimde de aynısını yaptık. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Toplu konutta, spor, enerjide, adalette aynısını yaptık. Yılbaşına kadar buranın ücreti 15 TL olsun. Ama bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki şehitlerimize yönelik o hesaba gidecek. Buranın geliri 15 TL, resmi hesap daha sonra ilan edilecek. Bugüne kadar bu geçişler yapılacak. Şehit ve gazilere yönelik hesapta toplanacak. Suriye ve Irak'taki müdahalelerimize de devam edeceğiz. Desteklerimizi vermek sureti ile Dışişleri Bakanımız da Moskova'daki çalışmalara devam ediyor."
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