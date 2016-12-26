Geleneksel çocuk oyunları yeniden canlanıyor
Son yıllarda bilgisayar teknolojisi ile unutulmaya yüz tutan çelik çomak, topaç çevirme gibi geleneksel çocuk oyunları, TED Şanlıurfa Kolejinin oyun merkezli eğitim sistemi ile yeniden hayat buluyor.
Öğrencilerin etkinliklere aktif katılımını sağlayıp, yaşayarak öğrenmeyi ilke edinen TED Şanlıurfa Koleji, bugüne kadar bilgisayar oyunları dışında pek fazla oyun oynama şansı bulamayan öğrencileri, oyun kulüpleri sayesinde geleneksel çocuk oyunları ile tanıştırıyor. Bir hafta topaç çevirmeyi, diğer hafta çelik çomak oynamayı öğrenen öğrenciler, nostaljik oyunların yanında, isterlerse bir başka kulüpte çağa uygun akıl oyunlarını da tercih edebiliyorlar.
YENİ NESİL BU OYUNLARDAN HABERSİZ BÜYÜYOR
TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, Nostaljik Oyunlar Kulübü ile öğrencileri geçmişe götürdüklerini belirterek, “Çocuklar geleneksel oyunları bilmeden, bu oyunların keyfini yaşayamadan büyüyorlar. Bizim çocukluğumuzda oynadığımız hangi oyun varsa bu kulüpte çocuklara onları öğretiyoruz. Çocuklar geçtiğimiz hafta topaç çevirmeyi öğrendiler. Bundan sonraki iki hafta çelik-çomak oynamayı öğrenecekler. Ondan sonraki haftalarda ise bu oyunları başka geleneksel oyunlar takip edecek” dedi.
“KEYİF ALARAK OYNUYORLAR”
Aynı saatte başka bir oyun kulübünde çağın gerektirdiği oyunların da oynandığını, öğrencilerin bu kulübü de seçebildiğini vurgulayan Şamat, “Hangi kulüpte olmak istiyorlarsa orayı seçebiliyorlar. Mesela 12 öğrencimiz Nostaljik Oyunlar Kulübü’ndeyken 12 öğrencimiz de Akıl Oyunları Kulübü’nde. Akıl Oyunları Kulübü’nde de 8 tane oyunumuz var, her ay bir oyun öğreniyorlar. Çocuklar çok eğleniyorlar. Belki de hayatları boyunca ilk defa karşılaşıyorlar böyle oyunlarla. Çok keyif alıyorlar” diye konuştu.
Okul Müdürü Arif Kemal Şamat, Akıl Oyunları Kulübü’nde öğretilen oyunlarla ulusal yarışmalara katılmayı da planladıklarını kaydetti.
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