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Genç basketbolcu böyle dayak yedi!

Genç basketbolcu böyle dayak yedi!.11272
  • Giriş : 02.04.2018 / 15:15:00

Havalimanında hayatını idame ettiren Mehmet Şanlı'nın saldırıya uğradığı görüntüler ortaya çıktı.

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Atatürk Havalimanı'nda kalmasıyla haber bültenlerinde yer alan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı'nın daha önce İstanbul'da sokaklarda yaşadığı ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen kişilerin saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bir dönem Basketbol oynayan ve geleceğin basketbolcularından biri olarak gösterilen Mehmet Şanlı, geçirdiği ağır psikolojik sorun ve ailesinin kendisini istememesi üzerine İzmir'den İstanbul'a gelmişti. NBA'de Basketbol oynama hayali ile Amerika'ya gitmek isteyen genç basketbolcu, Atatürk Havalimanı'na gelmeden önce İstanbul'da sokaklarda kaldığı ortaya çıktı.

Elinde bir çantayla İstanbul sokaklarında dolaşan genç basketbolcu, yaklaşık 4 ay önce gece saatlerinde gezerken madde bağımlılarının saldırısına uğradığı belirlendi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülere göre Mehmet Şanlı, sokakta yürürken bir kişi tarafından durdurulmaya çalışılıyor. Bu kişiye umursamadan ilerleyen Mehmet Şanlı'nın yanına 3 kişi daha geliyor. 4 kişi, Şanlı'ya saldırıyor.

Kaçmaya çalışan genç basketbolcu dengesini kaybedip yere düşerken, 4 kişi sopalarla saldırmaya devam ediyor. Cadde ortasında dövülen Şanlı, bir süre sonra kaçarak saldırganların elinden kurtuluyor.

HÜRRİYET

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