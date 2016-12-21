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Genç futbolcu öldü, o maç ertelendi!

Genç futbolcu öldü, o maç ertelendi!.17626
  • Giriş : 21.12.2016 / 11:02:00
  • Güncelleme : 21.12.2016 / 11:03:49

Amedsporlu futbolcu Şehmus Özer'in ölümü sonrası TFF'den flaş bir karar geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amedsporlu deneyimli oyuncu Şehmus Özer'in geçirdiği kaza sonucu ölümünün ardından yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçlarını erteledi.

TFF, Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın tarihini daha sonra açıklayacak. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer (36), Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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