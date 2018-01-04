Genç oyuncu 2,5 yılda amatöre döndü!
Galatasaray'da oynadığı dönemde şampiyonluk gören genç oyuncu Engin Baytar, 2,5 yılın ardından amatör lige transfer oldu.
2.5 yılda müthiş bir düşüş yaşayan 34 yaşındaki futbolcu, Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor’la anlaştı. Resmi imzanın yarın atılması bekleniyor.
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