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Genç oyuncu 2,5 yılda amatöre döndü!

Genç oyuncu 2,5 yılda amatöre döndü!.17626
  • Giriş : 04.01.2018 / 08:23:00

Genç oyuncu Engin Baytar, 2,5 yıllık bir zaman dilimi içinde amatöre döndü.

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Sepet Beşik

Galatasaray'da oynadığı dönemde şampiyonluk gören genç oyuncu Engin Baytar, 2,5 yılın ardından amatör lige transfer oldu.

2.5 yılda müthiş bir düşüş yaşayan 34 yaşındaki futbolcu, Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor’la anlaştı. Resmi imzanın yarın atılması bekleniyor.

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